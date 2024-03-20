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Рашисти знову обстріляли Харків, фото: «Новинарня»
У Харкові на місці «прильоту» дуже велика пожежа, є постраждалі — мерhttps://racurs.ua/ua/n193509-u-harkovi-na-misci-prylotu-duje-velyka-pojeja-ie-postrajdali-mer.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 березня, завдали чергового удару по Харкові.
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Вибух було чути приблизно о 12.57. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Згодом він повідомив, що є постраждалі.
Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці «прильоту» дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери, — зазначив Терехов.
Очільник Харківської ОВА Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що під завалами на місці улару можуть бути люди.
Окупанти можуть завдавати повторних ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях до відбою тривоги! — наголосив він.
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