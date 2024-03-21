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У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено шість закладів освіти
У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджено шість закладів освітиhttps://racurs.ua/ua/n193541-u-kyievi-vnaslidok-raketnoyi-ataky-poshkodjeno-shist-zakladiv-osvity.htmlРакурс
За уточненими даними внаслідок ракетної атаки у Києві в ніч на 21 березня пошкоджено шість закладів освіти.
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У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків, ще на територію одного садка впали уламки, повідомили в КМВА.
За інформацією медиків постраждали 13 людей, четверо з них — госпіталізовано, дев’ятеро — отримали допомогу на місці. Серед постраждалих є дитина — 11-річна дівчинка.
Отримали поранення шестеро людей у Святошинському районі та семеро в Шевченківському. Без загиблих.
У КМВА нагадали, що власники пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів нерухомого майна можуть отримати допомогу від міста.