Польські фермери прибрали блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною

https://racurs.ua/ua/n193543-polski-fermery-prybraly-blokadu-odnogo-z-punktiv-propusku-na-kordoni-z-ukrayinou.html

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Польські протестувальники припинили блокувати рух вантажівок у пункті пропуску «Медика — Шегині».

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Заблокованими залишаються ще чотири напрямки кордону з Польщею: «Ягодин», «Устилуг», «Угринів» та «Рава Руська».

20 березня протестувальники не пропускали вантажівки та автобуси через пункт пропуску «Медика — Шегині» 20.00.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що також вони не пропускали й легкові автомобілі. Однак для цієї категорії транспорту на суміжній стороні була можливість об’їзду мітингувальників.

Нагадаємо, 20 березня у Польщі відбувся один з наймасштабніших упродовж останніх місяців протестів, коли сотні одиниць техніки фермерів заблокували дороги у країні. Попередня подібна за масштабом акція відбулася 6 березня, коли у Варшаві сталися сутички з поліцією.

Фермери вимагають повного ембарго на продукти з України, а також скасування вимог «Зеленої угоди» ЄС щодо сільського господарства Польщі.