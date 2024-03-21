Від ракетної атаки на Київ постраждав склад великого українського маркетплейса

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Ракурс

Від нічної ракетної атаки на Київ постраждав склад ROZETKA.

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Співзасновник маркетплейсу Владислав Чечоткін написав, що окрім складу постраждали вантажні машини і товари, тому він просить вибачення у клієнтів.

Під час удару на зміні в приміщенні складу було 99 людей, але вони вчасно спустилися в бомбосховище.

Нагадаємо, у ніч проти 21 березня росіяни атакували Київ 31 ракетою, в тому числі двома балістичними. ППО збила усі ракети, але Києву дісталося від уламків збитого в небі.