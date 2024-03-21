Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО. Фото: ОП

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Володимир Зеленський провів зустріч з головою військового комітету НАТО адміралом Робертом Бауером.

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З високопоставленим чиновником Північноатлантичного альянсу глава держави зустрівся у четвер, 21 березня. Бауер відвідав Україну вперше з початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомив Офіс президента.

На Банковій повідомили, що вони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО. Також було обговорено обговорили можливості для посилення координаційної ролі НАТО в підтримці України, зокрема у зміцненні наявних оборонних спроможностей, а також у розвитку майбутнього військового потенціалу України відповідно до стандартів і вимог взаємосумісності Північноатлантичного альянсу.

Підтримка з боку НАТО та держав — членів Альянсу дуже важлива. Розраховуємо на справедливі оцінки досягнень нашої країни та рішення Вашингтонського саміту, які зможуть наблизити Україну до членства в Альянс, — резюмував Зеленський.

Сьогодні під час виступу на Київському безпековому форумі Роб Бауер закликав посилити мобілізацію в Україні. Він зазначив, що переконати людей йти воювати не просто, але це необхідно.

Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію, — заявив він.

Також адмірал висловив упевненість у тому, що є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху у війні за умови підтримки НАТО. Він наголосив, що Збройним силам України вдалося докорінно змінити багато аспектів сучасної війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейського Союзу заявив, що в Україні зараз недостатньо наявних систем протиповітряної оборони, щоб захистити всю територію від російських обстрілів.