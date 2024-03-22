росія била по Україні "шахедами", крилатими ракетами, «Іскандерами», «Кинджалами» та С-300

https://racurs.ua/ua/n193581-rosiya-byla-po-ukrayini-shahedamy-krylatymy-raketamy-iskanderamy-kyndjalamy-ta-s-300.html

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Українська ППО у ніч на 22 березня знищила 92 повітряні цілі: 55 «шахедів» та 37 ракет.

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Про це повідомив командувач Повітряних сил Петро Олещук. Усього армія рф випустила за ніч по Україні 151 повітряну ціль.

Повітряні сили збили 55 з 63 дронів Shahed, 35 з 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими російські нацисти вночі атакували Україну.

Також російські війська випустили по українських містах 12 балістичних ракет «Іскандер-М», пʼять крилатих ракет Х-22, сім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» та 22 ракети С-300/С-400, повідомили в Повітряних силах.

«Шахеди» росіяни випустили з району Приморсько-Ахтарськ — рф. «Іскандер-М» — з Белгородської області та окупованого Криму.

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 вдарили з 13 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які здійснили пуски над акваторією Каспійського моря.

П’ять крилатих ракет Х-22 випущено з п’яти бомбардувальників Ту-22М3 в районі Ростовської області рф.

«Кинджали» летіли на Україну з десяти МіГ-31К, що у Тамбовській області.

Зенітні керовані ракети С-300/С-400 рашисти запустили з Бєлгородської та Курської областей Московії.

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.