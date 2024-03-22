У Харкові - блекаут

https://racurs.ua/ua/n193587-u-harkovi-blekaut.html

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Харків станом на зараз перебуває у режимі блекауту.

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Про це в ефірі каналу «Київ» повідомив депутат Харківської облради Олександр Скорик.

Ми нарахували 17 прильотів ракет С-300. Усі удари завдавалися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Маємо жахливі наслідки: у нас не працюють метрополітен, світлофори, електротранспорт, немає енергозабезпечення у 700 тисяч абонентів, є проблеми з водою та каналізацією, — сказав Скорик.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше розповів, що внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надана медична допомога.

Метрополітен у Харкові 22 березня працює виключно як укриття.

Павло Якименко, народний депутат від фракції «Слуга народу», розповів, що у Харкові відкриті всі пункти незламності. Харківський вокзал переведено на резервне живлення, рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.