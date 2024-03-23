Знищений російських «шахед», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193626-prykordonnyky-znyschyly-chotyry-rosiyski-shahedy-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 березня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, зокрема застосувавши дрони-камікадзе.

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Чотири ворожі «шахеди» були знищені прикордонниками. Відповідне відео у своєму Telegram-каналі опублікувала Держприкордонслужба.

Прикордонники знищили 4 ударних дрони-камікадзе типу «Shahed-136/131» цієї ночі на Дніпропетровщині та Херсонщині, — вказано в описі відео.

На відео показано, як по ворожих безпілотниках вночі ведеться кулеметний вогонь. Також показні уламки, які залишилися від ворожих «шахедів».

Нагадаємо, цієї ночі рашисти запустили загалом 34 «шахеди», 31 з яких був збитий захисниками України.