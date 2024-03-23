Збройна компанія KNDS створить підприємство в Україні. Фото: KNDS

https://racurs.ua/ua/n193633-vyrobnyk-zbroyi-knds-stvoryt-pidpryiemstvo-v-ukrayini.html

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Франко-німецький виробник зброї KMW+Nexter Defense Systems створить в Україні дочірнє підприємство.

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Цей завод займатиметься виготовленням боєприпасів та ремонтом техніки. Відповідне рішення міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його французький колега Себастьян Лекорню погодили у Берліні 22 березня. Про це Лекорню повідомив у соціальній мережі X.

Спільне виробництво в Україні: компанія KNDS створить дочірнє підприємство, максимально наближене до потреб українського війська, — написав він.

За словами очільника Міноборони Франції, підприємство KNDS випускатиме боєприпаси, а також запасні частини для обслуговування бронетехніки і систем озброєння французького та німецького виробництв, які були передані ЗСУ.

Згодом дочірнє підприємство на своїх потужностях також зможе виробляти повноцінні системи з нуля.

Як повідомило BFMTV, цей завод зможе виготовляти запчастини до французьких САУ Caesar і броньованих машин AMX10RC, німецьких САУ Panzerhaubitze 2000 та танків Leopoard 2.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall побудує новий завод по виробництву артилерійських боєприпасів в Україні. Спільне німецько-українське підприємство буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.

Джерело: BFMTV