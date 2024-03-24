Польські фермери не пропускають українські вантажівки на трьох напрямках

У Польщі тривають акції з блокування кордону, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n193654-polski-fermery-ne-propuskaut-ukrayinski-vantajivky-na-troh-punktah-propusku.html

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Польські фермери блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску — «Рава-Руська», «Ягодин» та «Угринів».

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У черзі на цих напрямках стоять близько 500 вантажівок. Про це сьогодні, 24 березня, в ефірі національного телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Раніше було шість пунктів пропуску, які вони блокували, але станом на зараз це три, — зауважив Демченко.

За його словами, по двох найбільших із цих пунктів пропуску — «Рава-Руська» і «Ягодин» — польські фермери взагалі не пропускають вантажівок, які слідують з України в Польщу.

Тут за останній період ми маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають у бік України, але це далеко від можливостей кожного з цих напрямків, — додав він.

Так, Демченко зазначив, що впродовж минулої доби, 23 березня, на пункті пропуску «Ягодин» у бік України змогли виїхати лише 60 вантажівок, хоч на цьому напрямку є можливість пропускати 1,2−1,4 тис. транспортних засобів.