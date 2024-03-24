Міністр оборони Польщі розповів, чому не збили російську ракету

Російська ракета вранці 24 березня порушила повітряний простір Польщі, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n193653-ministr-oborony-polschi-rozpoviv-chomu-ne-zbyly-rosiysku-raketu.html

Ракурс

Польські сили збили би російську ракету, котра сьогодні, 24 березня, вранці залетіла у повітряний простір Польщі, якби була упевненість у тому, що вона прямує до якоїсь цілі.

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Про це під час брифінгу для ЗМІ заявив віце-прем'єр-міністр — міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє агентство «Укрінформ».

Кожна така ситуація розглядається індивідуально. Але якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території Польщі, він, очевидно, був би збитий, — заявив Косіняк-Камиш.

За його словами, з огляду на такого роду ситуації Польща зміцнює свою систему ППО/ПРО. Відтак були підписані контракти щодо реалізації другого етапу програми ППО/ПРО «Вісла».

Косіняк-Камиш також подякував американським і британським союзникам, зокрема міністру оборони Великої Британії, які після переговорів з польською стороною прийняли рішення щодо продовження розміщення у Польщі до кінця цього року систем ППО/ПРО, зокрема Sky Saber.

Він додав, що росія продовжує порушувати міжнародне право, атакуючи територію України.

Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, ця підтримка є важливою на міжнародній арені, а також надавати військову й гуманітарну підтримку. Це справа, що стосується польської і світової безпеки, — наголосив очільник Міноборони Польщі.

За словами польського міністра, добре видно, що не можна розраховувати на нормальну поведінку і дотримання росією міжнародного права.

Джерело: «Укрінформ»