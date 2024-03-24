На Одещині встановили 5 тисяч "зубів дракона"

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В Одеській ОВА показали, як в області відбувається облаштування захисних ліній.

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Там зазначили, що фортифікації передбачають систему траншей та інших укриттів як для солдатів, так і техніки. Також в адміністрації повідомили, що вже встановили понад 5 тис. бетонних пірамід, так званих «зубів дракона».

Будівництво в Одеській області йде відповідно до військової доцільності, планування Міноборони та інженерних норм, — запевнили в ОВА.

У березні британська розвідка зазначала, що Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту.

Йдеться про протитанкові зуби дракона та рови, піхотні окопи, мінні поля та укріплені оборонні позиції.

Розвідники додають, що дуже ймовірно, що розширення оборонних рубежів зменшить здатність росіян просуватися або використовувати тактичні здобутки в рамках своєї наступальної операції.