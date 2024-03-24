Спікер Палати представників винесе питання допомоги Україні на голосування після Великодня

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Спікер Палати представників США Майк Джонсон винесе питання допомоги Україні на голосування після Великодня.

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Цього року католики святкують це свято 31 березня.

Конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що Джонсон зобов’язався поставити цей законопроєкт на голосування після Великодня, повідомляє «Голос Америки».

Маккол у програмі CBS Face the Nation на пряме запитання журналістки Маргарет Бреннан, чи означає це, що законопроект проголосують вже 9 квітня, коли Палата представників повернеться з канікул, відповів, що хотів би, щоб це було зроблено «якомога швидше».

Він у дуже складному становищі, і ця пропозиція звільнити крісло (подана республіканкою Марджорі Тейлор Грін резолюція щодо відставки Джонсона)… Я вважаю, що він налаштований рішуче, тому що він розуміє питання національної безпеки, — додав Маккол.

Республіканці у Палаті представників США розробляють альтернативний пакет допомоги Україні, повідомили у NBC News.

Очолює групу конгресменів спікер Майк Джонсон. Згідно з його планом, частина коштів може бути надана Києву у формі кредиту.

Джонсон зазначив, що як застава для цього кредиту можуть бути використані заморожені російські активи. Водночас він визнав, що розглянутий варіант не є ідеальним. Спікер пояснив, що в довгостроковій перспективі такий борг завдасть Україні збитків, а також може призвести до економічних криз надалі.

Голова комітету у закордонних справах нижньої палати Конгресу Майкл Маккол додав, що вивчається можливість виділити як кредити частину невійськової допомоги. Не виключено, що будуть залучені заморожені російські активи, зазначив він.

Раніше президент США Джо Байден підписав бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів та закликав Конгрес ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування

Відповідне повідомлення 23 березня опублікував Білий дім.

За словами Байдена, двопартійний законопроект про фінансування є компромісом та зберігає уряд відкритим, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

Але я хочу внести ясність: робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний додаток до закону про національну безпеку для просування наших інтересів у сфері національної безпеки. А Конгрес має ухвалити двопартійну Угоду про безпеку кордонів — найжорсткішу і найсправедливішу реформу за останні десятиліття, щоб гарантувати, що ми маємо політику і фінансування, необхідні для захисту кордону. Настав час це зробити, — додав Байден.

Проте Конгрес йде на великодні «канікули» та повернеться до роботи вже після 9 квітня.

Цікавим є те, що в Конгресі було зареєстровано резолюцію про звільнення Майка Джонсона з посади Спікера — її подала республіканка Марджері Тейлер Грін. Тож очікується два голосування — за додаткове фінансування та зняття Джонсона.