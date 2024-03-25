Дрони атакували Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193675-drony-atakuvaly-velycheznu-elektrostanciu-v-rosiyi-video.html

Ракурс

Новочеркаська ДРЕС у Ростовській області була атакована безпілотниками.

.

У ніч на 25 березня на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталося займання, яке було «оперативно ліквідовано» силами працівників станції. Внаслідок інциденту відбулося автоматичне відключення двох високовольтних ліній, а два енергоблоки з дев’яти припинили роботу. Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram.

Зазначається, що було відключено Тихорецьку та Ростовську високовольтні лінії потужністю 330 кВ.

За інформацією місцевих пабліків, перед вибухами в районі Новочеркаської ДРЕС був зафіксований проліт над областю приблизно 20 дронів.

Тим часом Міноборони росії відзвітувало, що над областю нібито знищили 11 дронів.

Нагадаємо, 23 березня вибухи прогриміли на нафтопереробному заводі в Новокуйбишевську Самарської області, який спеціалізується на випуску моторного палива. Внаслідок успішної атаки безпілотників виникло займання колони первинної переробки нафти.