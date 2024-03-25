Величезна вирва в столиці після ракетної атаки. Фото: КМВА

https://racurs.ua/ua/n193685-kmva-pokazala-velycheznu-vyrvu-v-stolyci-pislya-raketnoyi-ataky-foto.html

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Російська атака на Київ 25 березня призвела до пошкоджень низки житлових та нежитлових будівель.

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Зокрема, в одному з районів через падіння уламків російського балістичного озброєння між приватними будинками утворилася величезна вирва. Відповідне фото Київська міська військова адміністрація опублікувала в Telegram.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до сімох осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу знаходиться гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав, — зазначив міський голова.

Також столична влада повідомила про стан постраждалих. Під час атаки постраждала вагітна 26-річна жінка, яка звернулася до медиків із поганим самопочуттям. Також у жінки 33 роки ЗЧМТ, забійні рани, її госпіталізували. У 53-річної жінки гостра реакція на стрес, а дівчинку 16 років госпіталізували, у неї політравма.

Унаслідок ракетного удару у Києві зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. У Міністерстві культури й інформаційної політики повідомили, що повністю зруйновано спортивну залу, конгрес-хол та виставковий центр.

Нагадаємо, вранці 25 березня російська армії завдала ударів по столиці балістичними ракетами з Києва. Повітряні сили ЗСУ заявили про знищення двох балістичних цілей.

Внаслідок атаки в Печерському районі була пошкоджена нежитлова будівля. Падіння уламків зафіксували у Дніпровському, Солом’янському та Голосіївському районах.