Резолюція Радбезу ООН вимагає негайно припинити вогонь у Газі

Резолюція Радбезу ООН вимагає негайно припинити вогонь у секторі Гази

https://racurs.ua/ua/n193697-rezoluciya-radbezu-oon-vymagaie-negayno-prypynyty-vogon-u-sektori-gazy.html

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Радбез ООН ухвалив резолюцію із закликом негайно припинити вогонь у секторі Гази. У ній також є вимога про звільнення ізраїльських заручників.

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Резолюцію запропонували непостійні члени Ради Безпеки ООН. США, які раніше тричі ветували аналогічні резолюції, цього разу утримались під час голосування. Це перша ухвалена Радбезом резолюція з вимогою припинити вогонь у Газі.

Сама по собі резолюція є закликом і не обовʼязкова до виконання. Очікується, що Ізраїль і ХАМАС її проігнорують.

У підготовці проекту резолюції не брав участі ніхто з постійних членів Ради безпеки ООН. Документ запропонували Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Словенія та Швейцарія.

Раніше США тричі накладали вето на резолюції щодо Гази, зокрема двічі — на ті, які закликали до негайного припинення вогню. 22 березня США самі запропонували резолюцію щодо Гази, але на неї вето наклали росія та Китай.

Ізраїль у жовтні вдерся до сектору Газа у відповідь на атаку терористів ХАМАС на свою територію. Метою операції було названо знищення ХАМАС та звільнення захоплених терористами заручників. Внаслідок дій ізраїльської армії в секторі, за даними місцевих медиків, загинули понад 30 тис. людей.