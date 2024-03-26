ВМС підтвердили ураження російського корабля «Іван Хурс». Фото:

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Ракурс

Російський новітній розвідувальний корабель «Іван Хурс» був уражений Силами оборони України.

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Було завдано удару по розвідувальному обладнанню в штурмовій частині корабля. Фактично зараз судно не готове виконувати бойові завдання за призначенням. Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

Також речник ВМС підтвердив ураження двох великих десантних кораблів «Азов» та «Ямал». ЗСУ відібрали найкращий момент для удару по цих суднах, бо «Ямал» вже закінчив ремонт, а «Азов» ще перебував у ремонті.

«Іван Хурс» — це перше російське серійне розвідувальне судно зв’язку. Цей новітній корабель, який входить до складу Чорноморського флоту рф, може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Він був спущений на воду у 2017 році.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Збройні сили України вдарили по 13-му судноремонтному заводу рф у Севастополі. Саме там на момент атаки стояв великий десантний корабель «Ямал», який дістав критичні пошкодження. Крім того, був уражений ВДК «Азов».

Російські ЗМІ повідомляли про влучання двох ракет у російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».

А 26 березня ЗСУ вдарили ракетою «Нептун» по кораблю «Костянтин Ольшанський» в окупованому Криму, який росіяни вкрали в України у 2014 році.