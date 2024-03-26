Диверсанти ФСБ намагались підірвати залізницю. Фото: СБУ

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СБУ затримала диверсантів ФСБ росії, які намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині.

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Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України. Для цього вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. Вибух планували здійснити дистанційно. На гарячому російську агентуру схопили співробітники Служби безпеки України. Про це 26 березня повідомив прес-центр спецслужби.

З’ясувалося, що на ворога працювали жителі Київської та Харківської областей. Їхнім куратором був кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ, який і наказав вчинити диверсію.

Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Київській області СБУ затримала зрадника, який планував влаштуватися у Нацполіцію, щоб збирати інформацію про підрозділи «Гвардії наступу» та про переміщення військової техніки Збройних сил України.