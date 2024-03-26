Мер Одеси перейменував кілька вулиць міста без згоди родичів загиблих бійців

https://racurs.ua/ua/n193730-mer-odesy-pereymenuvav-kilka-vulyc-na-okolyci-bez-zgody-rodychiv-zagyblyh-biyciv.html

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Перейменування п’ятьох вулиць на околицях Одеси на честь загиблих Героїв України сподобалося не всім. Родичі захисників та ветеранські організації неодноразово виступали проти рішення, але мер Одеси Геннадій Труханов таки схвалив його та підписав розпорядження.

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Про це стало відомо 25 березня. Нагадаємо, вулицю Генерала Бочарова названо ім’ям майстер-сержанта СБУ В’ячеслава Бувалкіна, Махачкалинська тепер носитиме ім’я Віталія Блажка, Каманіна — Валерія Самофалова, Марії Демченко — Дениса Максішка, Якутська — Ігоря Бедзя.

Останні дві розташовані поруч із меморіалом 411 берегової батареї. Надалі довкола Меморіалу планують створити ареал топонімів на честь героїв російсько-української війни.

21 лютого під стінами мерії пройшов мітинг, учасники якого вимагали назвати іменами Героїв України великі одеські вулиці.

Так вулицю Генерала Бочарова запропонували перейменувати на честь В’ячеслава Бувалкіна, Генерала Петрова назвати ім’ям Дениса Максішка, Жуковського — Віталія Блажка, проспект Гагаріна — Ігоря Бедзая. Зокрема, проти перейменування на честь загиблого захисника Зміїного Ігоря Бедзая вулиці Якутської на околицях міста виступали зокрема командування ВМС та дружина військового.

Проте депутати міськради не підтримали проект перейменування. Міський голова перейменував раніше обрані топоніми своїм розпорядженням у рамках закону про деколонізацію.