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Франція пообіцяла Україні 78 САУ Caesar
Франція пообіцяла Україні 78 САУ Caesarhttps://racurs.ua/ua/n193738-franciya-poobicyala-ukrayini-78-sau-caesar.htmlРакурс
Незабаром Франція передасть Україні 78 самохідних артилерійських установок Caesar.
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Про це заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, пише AP.
За його словами, пришвидшити доставлення САУ вдасться завдяки домовленостям щодо фінансування між Данією, Україною та Францією.
Передачу цих артилерійських установок Франція анонсувала ще у січні 2024 року. Тоді Себастьян Лекорню казав, що доставити їх в Україну зможуть до початку 2025 року.
Він додав, що у 2024 році Франція зможе виробити 100 тис. 155-міліметрових снарядів, з них 80 тис. піде для України, а решта — для потреб французької армії.