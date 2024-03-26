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Ракурс
Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32 українських військовополонених

ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32 українських військовополонених

26 бер 2024, 22:03
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ООН оприлюднила 38-й звіт про ситуацію з правами людини в Україні. Експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства.


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Доповідь Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) про ситуацію з правами людини в Україні охоплює період з 1 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Вона базується на моніторингу прав людини представництвом ООН в Україні.

Місія ООН за зиму зафіксувала страту окупантами 32 українських військовополонених.

Поміж іншого, експерти провели інтерв’ю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону. Практично в кожному з них респонденти розповідали, що російські військові та посадовці катують полонених, у тому числі застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його. Більше ніж половина полонених пережила сексуальне насильство.

Крім цього, місія задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених у 12 окремих випадках в період з грудня 2023 до лютого 2024 року, що значно більше, ніж за будь-який з попередніх періодів, — йдеться в звіті.

Джерело: Ракурс


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