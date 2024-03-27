На тимчасово окупованих територіях спостерігаються проблеми з електроенергією

https://racurs.ua/ua/n193756-rashysty-tyjnyamy-ne-mojut-vidnovyty-podachu-elektroenergiyi-na-tot-donechchyny-cns.html

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Тимчасово окуповані території України через війну залишили багато енергетиків, тож росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій.

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Зокрема, на захоплених територіях Донеччини понад 10 тис. абонентів залишаться без світла вже тижні. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що найважча ситуація спостерігається у Горлівці та в деяких районах Донецька.

Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію кремля, — зазначають у ЦНС. — Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує.

У ЦНС наголошують, що забезпечення життєдіяльності на захоплених землях є прямим обов’язком окупантів — згідно з міжнародним правом, яким росія вчергове нехтує.