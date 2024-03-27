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Ракурс
На тимчасово окупованих територіях спостерігаються проблеми з електроенергією

Рашисти тижнями не можуть відновити подачу електроенергії на ТОТ Донеччини — ЦНС

27 бер 2024, 14:26
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Тимчасово окуповані території України через війну залишили багато енергетиків, тож росіяни не можуть подолати руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій.


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Зокрема, на захоплених територіях Донеччини понад 10 тис. абонентів залишаться без світла вже тижні. Про це сьогодні, 27 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що найважча ситуація спостерігається у Горлівці та в деяких районах Донецька.

Окупаційна адміністрація не здатна налагодити відновлення регіону, адже є суто ставлениками, які обслуговують військову кампанію кремля, — зазначають у ЦНС. — Москва теж не поспішає надавати допомогу, адже життя українців для терористів нічого не вартує.

У ЦНС наголошують, що забезпечення життєдіяльності на захоплених землях є прямим обов’язком окупантів — згідно з міжнародним правом, яким росія вчергове нехтує.

Повернення до нормального життя можливо лише за деокупації, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про місце розташування ворога до відповідного чат-боту.

Джерело: Ракурс


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