Кораблі «дніпровської флотилії» стануть мішенню для ЗСУ. Фото:

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«Дніпровську флотилію» вирішили російські окупанти, але ці човни та судна стануть мішенню для українських безпілотників.

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Міністр оборони росії Сергій Шойгу 20 березня оголосив про формування «дніпровської річкової флотилії» та бригади човнів. Це нове формування ворог хоче використовувати для контролю над водними шляхами Дніпра та островів, що розділяють Херсон та окуповані території Херсонської області. Про це Міністерство оборони Великої Британії 27 березня повідомило у соціальній мережі Х.

Цілком реальна ймовірність того, що «дніпровська військова флотилія» буде підпорядкована групі військ «Дніпро», яка у лютому 2024 року об'єднала запорізьку та дніпровську групу військ, — вказують британці.

Іноземна розвідка припускає, що загарбники хочуть таким чином перешкодити операціям ЗСУ через Дніпро, зокрема й підтримку підрозділів Сил оборони у Кринках. У зведенні вказується, що 17 березня ЗСУ відбили у цьому районі атаки 810-ї гвардійської бригади морської піхоти рф.

Не виключено, що так звана дніпровська флотилія отримає функції річкового патрулювання від Чорноморського флоту, тоді як сам флот діятиме далі у східній частині Чорного моря. Однак ці човни будуть мішенню для українських надводних дронів, які ефективно знищують російські кораблі у Чорному морі.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня ЗСУ атакували 13-й судноремонтний завод окупантів у Севастополі. Саме там на момент атаки стояв великий десантний корабель «Ямал», який дістав критичні пошкодження. Також уражений ВДК «Азов».

Крім того, в Криму було пошкоджено російський розвідувальний корабель «Іван Хурс» та корабель «Костянтин Ольшанський», який росіяни вкрали в України у 2014 році.