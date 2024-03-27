Посли ЄС найшли компроміс в умовах торгівлі з Україною. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193768-posly-ievrosouzu-nayshly-kompromis-v-umovah-torgivli-z-ukrayinou.html

Ракурс

Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною.

.

Нова домовленість передбачає, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го року. Про це бельгійське головування в Раді Євросоюзу 27 березня повідомило у соціальній мережі X.

Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС, — йдеться у повідомленні.

Тепер цю норму перепадуть на розгляд Європарламенту.

Як відомо, 5 червня цього року спливає термін дії заходів Євросоюзу з лібералізації торгівлі для України в умовах війни з боку рф, і країни-члени дискутували довкола їхнього подовження.

Нагадаємо, 15 березня Європейський парламент не погодив пропозицію Європейської комісії продовжити ще на один рік режим безмитного ввезення сільськогосподарської продукції з України до ЄС. Внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС підтримали 347 парламентарів. Проти виступили 117 депутатів, а 99 утрималися.

Також того дня вони внесли поправки до пропозиції щодо України стосовно посилення гарантій для фермерів Євросоюзу.