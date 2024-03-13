Європарламент не схвалив продовження на рік безмитної торгівлі з Україною. Фото:

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Європарламент не погодив пропозицію Єврокомісії продовжити ще на один рік режим безмитного ввезення сільськогосподарської продукції з України до ЄС.

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У середу, 13 березня, євродепутати схвалили продовження лібералізації торгівлі для Молдови ще на рік, до 5 червня 2025 року. Також вони внесли поправки до пропозиції щодо України стосовно посилення гарантій для фермерів Євросоюзу. Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

Зазначається, що «за» проголосували 347 парламентарів. Проти виступили 117 депутатів, а 99 утрималися. Таким було голосування за внесення змін до пропозиції Єврокомісії щодо призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до ЄС.

Депутати повернули звіт до Комітету з міжнародної торгівлі, щоб розпочати переговори з Радою Євросоюзу.

Однак європейське законодавство надає Єврокомісії повноваження вживати будь-які необхідні заходи, якщо виникнуть значні збої на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн Євросоюзу через сплеск імпорту продукції з України.

Нагадаємо, востаннє Європарламент позитивно голосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік задля підтримки економіки країни в умовах війни у травні 2023 року.