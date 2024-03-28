У Харкові тривають 6-годинні відключення світла після атаки російських нацистів

https://racurs.ua/ua/n193784-u-harkovi-tryvaut-6-godynni-vidkluchennya-svitla-pislya-ataky-rosiyskyh-nacystiv.html

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Ситуація з електропостачанням у Харкові залишається складною, погодинні графіки відключень діють у всіх районах міста.

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Про це у четвер, 28 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Завдяки нашим енергетикам і комунальниками, які працювали цілодобово, вдалося частково відновити електропостачання. Але ситуація дуже напружена і складна. Маємо відключення у всіх районах Харкова. Є графік, десь трапляються збої, бо це не залежить від нас. Періоди вимкнення світла складають приблизно шість годин, — зазначив Ігор Терехов.

У харківському метрополітені з 28 березня зменшили інтервали прибуття потягів. Як повідомили на підприємстві, з 5.30 на всіх лініях підземки вони складають 10 хвилин.

З 19.00 інтервали руху потягів будуть збільшені до 20 хвилин.

19 житлових будинків пошкоджені внаслідок ворожих атак по Харкову, яких російський агресор завдав 27−28 березня, розповів Терехов. Руйнування будівель зафіксовані у Шевченківському та Київському районах. Тривають відновлювальні роботи.

Працюємо на двох локаціях — там, де росіяни учора вдарили новим типом зброї, та на місці нічного «прильоту», де також були пошкоджені житлові будинки, практично зруйнований ресторан. Наші комунальники працювали до пізньої ночі і сьогодні продовжили з самого ранку. Зараз працюємо над відновленням електро-, водо- та газопостачання у ці будинки, — повідомив мер.

Напередодні внаслідок обстрілу середмістя Харкова загинув чоловік. Ще 19 осіб були поранені, з них четверо — діти. Усіх, хто цього потребував, розселили у міських гуртожитках.