Польща знову підіймала авіацію через ракетну атаку рф на Україну

https://racurs.ua/ua/n193815-polscha-znovu-pidiymala-aviaciu-cherez-raketnu-ataku-rf-na-ukrayinu.html

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Польща у ніч на 29 березня підіймала в повітря власні та союзницькі літаки на тлі активності дальньої авіації рф, яка завдавала масованого удару по Україні.

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В командуванні ЗС Польщі попереджали про «підвищений рівень шуму, особливо в південно-східній частині країни» на тлі активності літаків.

Оперативне командування Збройних сил Польщі о п’ятій ранку оприлюднило ось таке повідомлення для своїх громадян:

Зверніть увагу, що польські та союзницькі літаки літають у повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації російської федерації, пов’язана із завдаванням удару по об'єктах, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і DO RSZ постійно моніторить ситуацію.

Поляки не вперше підіймають у повітря свої винищувачі під час атак на Україну, утім, вони не наважуються збивати ракети, які потрапляють у повітряний простір Польщі.

Під час російської атаки на Україну 24 березня одна з ракет на 39 секунд залетіла на територію Польщі. Після цього інциденту польське МЗС викликало посла рф для пояснень, він проігнорував зустріч.