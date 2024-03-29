Місцева влада озвучила наслідки ракетного обстрілу заходу України

https://racurs.ua/ua/n193817-misceva-vlada-ozvuchyla-naslidky-raketnogo-obstrilu-zahodu-ukrayiny.html

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Місцева влада озвучила наслідки обстрілу Львівщини, Івано-Франківщини та Хмельниччини.

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На Львівщині уламки російської зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Сили ППО на Львівщині збили усі 11 безпілотників. Армія рф запустила ще дві ракети типу «Кинджал», їх не вдалось знищити.

На Хмельниччині було збито три російські цілі. Постраждалих чи пошкодження обʼєктів інфраструктури немає.

На Івано-Франківщині під ударом опинився об'єкт критичної сфери.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок російської атаки серйозно пошкоджене обладнання трьох теплоелектростанції, один з енергетиків отримав поранення. За даними Укренерго, пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.

Через ракетний обстріл України Польща вночі підіймала в небо стратегічну авіацію для моніторингу ситуації у власному повітряному просторі, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Нагадаємо, що лише на Дніпропетровщині протягом ночі та під ранок 29 березня сили ППО знищили 12 безпілотників та 12 ракет. Є поранені та пошкодження енергетичної інфраструктури, заявив голова ОВА Сергій Лисак.

В області пошкоджено декілька енергетичних об'єктів — у Дніпровському, Криворізькому та Кам’янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу.

У Кам’янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п’ятеро поранених. Серед них — 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу, лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані, один з них — «важкий».