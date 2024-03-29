УПЦ відхрестилася від заяв Кирила про «священну СВО проти західного сатанізму»

УПЦ відхрестилася від заяв РПЦ про "священну СВО проти західного сатанізму" та українців як неіснуючий народ

https://racurs.ua/ua/n193825-upc-vidhrestylasya-vid-zayav-kyryla-pro-svyaschennu-svo-proty-zahidnogo-satanizmu.html

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УПЦ відхрестилася від заяв РПЦ про «священну СВО проти західного сатанізму» та українців як неіснуючий народ.

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В УПЦ нагадали, що 27 травня 2022 року церква проголосила на помісному соборі свою повну незалежність від РПЦ. Та заявили, що не підтримують та відмежовуються від ідеї «русского мира».

Українська православна церква, віряни якої є громадянами України, пов’язує себе в земному своєму служінні з державою Україною, на захист якої Церква закликала з першого дня повномасштабного російського вторгнення, — йдеться у заяві.

В УПЦ наголосили, що Україна має власну історію, а українці — право на свою національну ідентичність і незалежність.

Твердження РПЦ про те, що «СВО» є «священною війною», в УПЦ назвали таким, що суперечить базовим принципам християнської моралі. Та нагадали, що Святе Письмо забороняє анексію сусідньої території.