У Румунії знову знайшли уламки безпілотника неподалік кордону з Україною

https://racurs.ua/ua/n193829-u-rumuniyi-znovu-znayshly-ulamky-bezpilotnyka-nepodalik-kordonu-z-ukrayinou.html

Ракурс

У Румунії знову знайшли уламки безпілотника неподалік кордону з Україною. Це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї і, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS. Місцеві правоохоронці розслідують інцидент.

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В офіційному повідомленні міністерства оборони Румунії сказано про розслідування уламків, «що, як виглядає, походять з повітряного пристрою (дрона), які були виявлені на сільськогосподарських угіддях в Інсула Маре, а Браілеі 28 березня 2024 року».

В Бухаресті не сказали, який це був БПЛА і кому він міг належати, але це повідомлення з’явилося на тлі масованих повітряних бомбардувань України росією з застосуванням різних типів ракет і дронів.

Румунія минулого року оприлюднювала офіційні застереження Москві, повідомляючи про інциденти на румунській території внаслідок російських бомбардувань українських об'єктів у гирлі Дунаю.

НАТО має зобов’язання щодо взаємної оборони, якщо один з її членів зазнає нападу. Але Атлантичний альянс і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли жодних доказів навмисного нападу на Румунію, — пише Reuters.

Це щонайменше п’ятий інцидент з падінням БпЛА на румунській території.