рф зробила ракету Х-101 ще небезпечнішою. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n193852-rosiya-osnastyla-raketu-h-101-dvoma-boyovymy-chastynamy-defense-express.html

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Крилата ракета повітряного базування Х-101 пройшла модернізацію.

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Росіяни подвоїли бойову частину боєприпасу — замість стандартних 450 кг, агресор почав виготовляти нові ракети, оснащені збільшеною бойовою частиною вагою приблизно 800 кг. Була збільшена не лише вага однієї бойової частини, а розміщені дві окремі бойові частини. Про це стало відомо після аналізу збитої ракети Х-101 під час останньої атаки ворога у ніч на 29 березня. Про це повідомив Telegram-канал «Полковник ГШ».

Друга бойова частина має підготовлені елементи ураження у вигляді сталевих фрагментів кубічної форми для підвищення бойової ефективності.

За інформацією видання Defence Express, модернізація ракети зменшить дальність польоту Х-101 з 5 тис. 500 км до умовних 2 тис. 250 км. Однак це особливо ні на що не впливатиме, бо у випадку пуску таких ракет з Саратовської області навіть по об'єктах у Львівській області в такої Х-101 ще залишиться 500−700 км для додаткових маневрувань.

Інформація щодо варіанту з оснащенням Х-101 двома бойовими частинами прослідковується у російських джерелах ще з середини 2010-х років, ще на стадії розробки та випробувань цієї ракети. Про новацію також повідомляли російські ЗМІ у січні цього року.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що росіяни почали обстрілювати Україну новітніми крилатими ракетами Х-69. Ця ракета несе бойову частину вагою 310 кг при повній масі ракети у 710 кг. Її максимальна дальність ураження складає 290 км, а швидкість польоту — близько 700−1 тис. км/год.

Джерело: Defence Express