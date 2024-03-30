Позивачка звинуватила росію та Україну у стражданнях через війну і виграла компенсацію

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На Хмельниччині жінка звинуватила рф та Україну у стражданнях через війну і виграла 500 тис. грн компенсації.

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У своєму позові жінка стверджувала, що війна, яку почала російська федерація, та «очевидна бездіяльність» України, «яка допустила військовий конфлікт» із росією, призвели до порушення її права на мир.

Про це йдеться у рішенні суду.

Вона вимагала від рф 49 млн 843 тис. 18 грн відшкодувань майнової та моральної шкоди. Тим часом від України жінка хотіла отримати одну гривню морального відшкодування. Суд ухвалив рішення задовольнити її позов частково, стягнувши з росії 500 тис. грн відшкодування завданої моральної шкоди. Водночас суд не знайшов доказів обґрунтованості претензій позивачки до України.

Суд вважає, що у зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України ОСОБА 1 зазнала душевних страждань, стресу і повністю обґрунтованих побоювань за свою безпеку, втратила рідну людину рідного брата, який загинув захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, тому слід стягнути з держави російська федерація на користь ОСОБА 1 у рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої збройною агресією проти України, грошові кошти в сумі 500 000 грн. Вказаний розмір моральної шкоди суд вважає достатнім та справедливим, виходячи із обставин справи та наданих позивачкою доказів, — йдеться в рішенні Славутського міськрайонного суду на Хмельниччині.

Це не перше подібне рішення. На початку березня чоловік також із Хмельницької області виграв суд, який постановив виплатити йому 200 тис. грн компенсації від росії за моральну шкоду, якої йому завдала війна. Позивач скаржився на поганий сон через сирени повітряної тривоги та погіршення стосунків з людьми.