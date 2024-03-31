Росіяни атакували крилатими ракетами Львівщину, фото: «Кореспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n193886-na-lvivschyni-rashysty-atakuvaly-toy-je-obiekt-infrastruktury-scho-y-24-ta-29-bereznya-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 31 березня, під час повітряної тривоги, яка тривала з 05.01 по 06.27, атакували крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був їх ціллю 24 та 29 березня.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Львівської ОВА.

Зруйнована адмінбудівля. Була пожежа. Вогнеборці оперативно загасили її, — вказано в повідомленні.

Внаслідок атаки загинув один чоловік.

Рятувальники наразі розбирають завали, під ними ще можуть бути люди.

Під час нічної повітряної атаки очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв про рух ракет на Стрий.

Раніше ворог вже атакував місто Стрий у Львівській області 24 та 29 березня. Зокрема, 24 березня було здійснено дві атаки за добу — спочатку ворог застосував крилаті ракети та безпілотники, а вдруге — вдарив ракетами «Кинджал».