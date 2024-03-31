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Сили оборони України за тиждень — з 24 по 31 березня — знищили близько 5 тис. 420 російських загарбників.
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Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Також за цей період знищено 1 тис. 88 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:
- 90 танків;
- 146 бойових броньованих машин;
- 195 одиниць артилерійських систем;
- п’ять одиниць РСЗВ;
- 20 установок ППО;
- 310 одиниць автотехніки;
- 45 одиниць спецтехніки;
- 56 ворожих ракет;
- 221 безпілотник.
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