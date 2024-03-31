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ЗСУ знищили за тиждень понад 5,4 тис. рашистів, фото: «АрміяInform»

Кількість знищених за тиждень рашистів назвали у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

31 бер 2024, 14:48
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Сили оборони України за тиждень — з 24 по 31 березня — знищили близько 5 тис. 420 російських загарбників.


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Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також за цей період знищено 1 тис. 88 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема:

  • 90 танків;
  • 146 бойових броньованих машин;
  • 195 одиниць артилерійських систем;
  • п’ять одиниць РСЗВ;
  • 20 установок ППО;
  • 310 одиниць автотехніки;
  • 45 одиниць спецтехніки;
  • 56 ворожих ракет;
  • 221 безпілотник.

Джерело: Ракурс


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