ЗСУ знищили за тиждень понад 5,4 тис. рашистів, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n193896-kilkist-znyschenyh-za-tyjden-rashystiv-nazvaly-u-zsu-infografika.html

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Сили оборони України за тиждень — з 24 по 31 березня — знищили близько 5 тис. 420 російських загарбників.

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Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також за цей період знищено 1 тис. 88 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема: