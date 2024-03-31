Авіація рф знову скинула бомби на Бєлгородську область. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193903-aviaciya-rf-znovu-skynula-bomby-na-bielgorodsku-oblast.html

Ракурс

Російська авіація знову бомбардувала територію Бєлгородської області.

.

У суботу, 30 березня, за 2 км від села Крюкове виявили дві 500-кілограмові авіабомби з фугасною боєголовкою ФАБ-500. Ці боєприпаси скинули літаки Військово-космічних сил росії. Про це 31 березня повідомив Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що за останні два тижні російська авіація бомбардувала Бєлгородську область вже 14 разів. Так, 20 березня бомби впали у селах Введенська Готня та Замостя. А наступного дня дві ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Грайворонського міського округу та у Борисівському районі неподалік села Крюкове.

А 22 березня дві ФАБ-250 виявили в районі Шалаєвого Валуйського міського округу та за 5 км від села Казинка. Ще дві авіабомби цього типу 25 березня знайшли біля сіл Смородине Яковлівського міського округу та села Зибине Борисівського району.

Також подібні випадки фіксувалися:

ФАБ-500 знайшли в районі села Безсонівка 27 березня;

ФАБ-250 виявили неподалік села Безімено вранці 28 березня, а ФАБ-500 — в селі Нечаєвка;

між селами Безсонівка і Весела Лопань 28 березня виявили кориговану авіабомбу на 1,5 т в тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, 23 березня в російському Бєлгороді прогриміли вибухи — невідомий безпілотник атакував будівлю обласного управління Міністерства внутрішніх справ російської федерації на Проспекті Слави. Повідомлялося про руйнування та постраждалих.