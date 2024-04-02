У Польщі відновили блокаду пункту пропуску «Угринів-Долгобичув». Фото:

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Ракурс

Блокування руху вантажівок на польсько-українському кордоні поновили фермери.

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На території Польщі мітингувальники знову почали блокувати рух для вантажних автомобілів на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув». Сталося це близько 9.00 2 квітня. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram.

За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску «Угринів-Долгобичув» поновилося блокування руху для вантажівок, — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що внаслідок блокування ускладнений рух як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

Як відомо, з 9 лютого поляки поновили блокаду на кордоні з Україною. Фермери розпочали протести, як на дорогах країни, так і в пунктах пропуску з Україною. Очікується, що блокада триватиме щонайменше до кінця квітня.

Нагадаємо, 28 березня польські фермери тимчасово припиняли блокування вантажівок у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув». Рух у цьому пункті пропуску того дня відбувався у звичному режимі в обох напрямках.