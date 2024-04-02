білорусь почала готуватися до війни, заявив лукашенко. Фото:

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білорусь почала готуватися до війни — Збройні сили білорусі почали відповідну підготовку.

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Республіка готується до війни проти «недружніх держав». Однак сама білоруська диктатура «не хоче» починати бойові дії. Відповідну заяву 2 квітня зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише провладне видання «Белта».

Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. «Хочеш миру — готуйся до війни» — не я це вигадав. Це дуже правильно сказано, — наголосив він.

Диктатор розповів, що території республіки ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів. Збройні сили білорусі отримають різні види озброєнь та техніки.

За словами лукашенка, Мінськ «все робить правильно», якщо хтось із так званих недружніх країн критикує диктатуру. Однак самопроголошений президент заявив, що якщо іноземці почнуть хвалити його, то це «біда».

Нагадаємо, у січні білоруський диктатор олександр лукашенко заявляв, що російська федерація надала білорусі тактичні ядерні ракети до комплексів «Іскандер». Самопроголошений президент тоді підписав указ, як застосовувати цю смертоносну зброю.

Джерело: «Белта»