Представник ГУР розповів про актуальний запас російських ракет великої дальності

Зараз у росії залишається близько 950 ракет , ― Вадим Скібіцький

https://racurs.ua/ua/n193961-predstavnyk-gur-rozpoviv-pro-aktualnyy-zapas-rosiyskyh-raket-velykoyi-dalnosti.html

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Представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів про актуальний запас російських ракет великої дальності у коментарі для РБК-Україна.

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Зараз у росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 км. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет, ― повідомив Вадим Скібіцький.

За його словами, у квітні цього року росія прагне виробити близько 40 ракет Х-101.

Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2−3 — саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та «шахедів». Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись, ― сказав Скібіцький.

Також він описав ситуацію з російськими крилатими ракетами «Калібр», які агресор майже не застосовує з осені 2023 року.

Агресор накопичує запас крилатих ракет 3М14 «Калібр» і має у своєму розпорядженні не менше 260 одиниць. Причому в їхніх планах виробити 30 таких ракет у квітні цього року, ― зазначив представник ГУР МО України.

Водночас він нагадав, що росіяни проводять модернізацію протикорабельних ракет «Онікс».

Що стосується швидкісних ракет, які летять з південного напрямку, наразі складно визначити, чи це ракети «Циркон», чи модернізовані «Онікси», ― зауважив Скібіцький, додавши що запаси звичайних «Оніксів» на росії становлять 440 одиниць.