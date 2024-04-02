Зведення московитами залізничної гілки альтернативного сполучення московія-Маріуполь: огляд

https://racurs.ua/ua/n193962-zaliznycya-rostov-krym-mayje-gotova-scho-robytymut-syly-oborony.html

Ракурс

Росіяни будують залізницю «Ростов — Крим», щоб забезпечити своє угруповання на півдні України.

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За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ані Керченським мостом, ані великими десантними кораблями росіяни більше не можуть цього робити.

Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження, отримані внаслідок спільної операції ВМС та СБУ. Тому вони шукають альтернативу, — сказав Плетенчук виданню «Ліга».

Очільник Військової розвідки Кирило Буданов вважає, що залізниця, яку росіяни будують на українських територіях, може бути проблемою, але вважає, що Україна «з цим справиться» росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему. Але сподіваюся, що з сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося. В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту, — сказав Буданов у ефірі телемарафону Ця гілка дозволяє окупантам створити залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь-Донецьк, а також забезпечує сполучення Таганрог-Ростов-Маріуполь на відстані 60 км від фронту. Загальна протяжність гілки складає 60 км.

Перші ознаки зведення окупантами нової залізничної гілки між Маловодним та Бурним з’явились у серпні 2023 року. Тоді московити почали готувати насип для полотна біля н.п. Бурне, зробивши врізку в існуючу залізницю, яка з'єднує ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» у місті Кальміус з Донецькою агломерацією через Іловайськ.

Як повідомляє паблік Deep State, у вересні 2023 року, кацапи почали готувати насип у н.п. Маловодне для врізки нової лінії в уже існуючий залізничний шлях Маріуполь-Волноваха. Трохи раніше, а саме влітку 2023 року, північніше Волновахи окупанти почали збирати залізничну конструкцію, яка пізніше стала відома як «царь-потяг» роблячи гілку від Волновахи до Оленівки одноколійною.

У жовтні 2023 року почалось зведення мосту через річку Кальміус, а у листопаді того ж року обидва кінці будівництва з'єднались. Вже у лютому 2024 року завершилось зведення переправи через балку Тернову, а насип був готовий.

З відомого станом на зараз, окупантам залишилось пройти приблизно 13 км шляхів, включно з врізкою в існуючі шляхи у селі Маловодне. Фрагмент гілки східніше річки Кальміус експлуатується як мінімум будівельниками.

Транспортна інфраструктура ворога, зокрема вказані міст та переправа, які будуть використовуватись окупантами для транспортування озброєння та військової техніки, є законною ціллю для Сил оборони.