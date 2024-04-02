Кабмін почав об'єднання університетів

https://racurs.ua/ua/n193964-kabmin-obiednav-sche-dva-universytety.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 2 квітня ухвалив ще два рішення щодо модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ.

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Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» приєднають до Головної астрономічної обсерваторії НАН України, а Українську академію друкарства приєднають до Національного університету «Львівська політехніка», повідомив на своїй сторінці міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Миколаївська астрономічна обсерваторія бере участь у наповненні міжнародних астрономічних баз даних та в програмах наземної підтримки космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Водночас приєднання дозволить розвинути інститут — збільшити спроможності залучення додаткового фінансування для досліджень, посилити кадровий потенціал та розширити матеріально-технічну базу.

Українську академію друкарства приєднають до Національного університету «Львівська політехніка». На базі другого буде сформовано окремий інститут із назвою УАД, у якому буде продовжено освітню і наукову діяльність академії, а її непрофільні програми будуть гармонізовані зі схожими програмами у Львівській політехніці. Студенти, які вже розпочали навчання в УАД, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням всіх попередніх умов (форма фінансування, сума контракту / бюджетне місце).

Лісовий вважає, що навчання у більшому університеті для студентів означає також доступ до ширшого кола профільних і кваліфікованих викладачів, дисциплін до вивчення та ліпшої матеріально-технічної бази.

За словами міністра, головна мета цих рішень — поліпшення якості вищої освіти, підвищення ефективності роботи наукових установ та створенням потужних освітніх та наукових осередків.

У січні про укрупнення універститеів заявив заступник міністра освіти Михайло Вінницький. Тоді він заявив, що через різке зниження кількості випускників шкіл в Україні скоротять кількість вищих навчальних закладів.

За 15 років кількість випускників в Україні скоротилася майже вдвічі.

Цього року в Україні було близько 360 тис. випускників шкіл. зменшення кількості осіб, які народилися на території України 17 років тому. До 2033 року ми матимемо приблизно 300 тис. випускників — і це цифра, яка передбачає повернення поки що не підконтрольних Україні територій, — сказав Вінницький.

Також в Україні у 2008 році було близько 350 університетів, у кожному в середньому — по 6700 студентів. У 2021 році загальна кількість закладів зменшилася до 300, а студентів — до 3400. По 2023 року цифри немає, «але можна зрозуміти, що вона ще менша».