Ми бачили, що робили бандерівці в Хорватії, — Кустуріца у Москві

https://racurs.ua/ua/n193981-my-bachyly-scho-robyly-banderivci-v-horvatiyi-kusturica-u-moskvi.html

Ракурс

До путіна в Кремль 2 квітня приїхала світова кінозірка.

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Я хочу вам подякувати за вашу історичну справедливість. Те, що відбувається на Україні — це боротьба для нас, для тих, хто бачили, що робили бандерівці в Хорватії, — ці слова сербського режисера Еміра Кустуріци цитують російські інформагенції.

Фактично сербський кінорежисер публічно підтримав так звану «СВО» під час зустрічі з путіним.

Сам путін під час зустрічі з Кустурицею заявив, що оцінки режисера щодо подій «на» Україні збігаються з його оцінками, а події в Сербії та «на» Україні — дуже схожі явища.

Кустуріца — відомий сербський кінорежисер, фільми якого здобували нагороди найбільших кінофорумів Європи, включно з двома «Золотими пальмовими гілками» Каннського кінофестивалю.

Серед його найвідоміших фільмів — «Час циганів», «Життя як диво», «Андеграунд», «Чорна кицька, білий кіт», «Заповіт». Також він є учасником фолк-рок-групи The No Smoking Orchestra.

67-річний Кустуріца відомий своєю проросійською позицією. путіна режисер називає своїм другом, проєвропейський курс України вважає небезпечним, а про Революцію гідності висловлювався вкрай негативно.

Кустуріца є противником розпаду Югославії, і, попри те, що цієї країни вже не існує, продовжує називати себе югославом. 1990 року перед парламентськими виборами в Боснії та Герцеговині Кустуріца виступав на підтримку Союзу реформаторських сил Югославії, організації, яка виступала за єдність СФРЮ.

Інший відомий випадок, пов’язаний із політичними поглядами Кустуриці, — це дуель, на яку режисер 1993 року викликав Воїслава Шешеля, одного із лідерів сербських радикальних націоналістів. Кустуріца запропонував поєдинок у центрі Белграда на будь-якій зброї, яку обере Шешель, проте той відмовився.

Також відомий монархічними симпатіями, є членом Коронної ради при главі Королівського Будинку Сербії Престолона спадкоємця Олександра Карагеорговича.

У липні 2018 року, під час концерту у Вітебську, назвав Олександра лукашенку «найкращим у світі президентом», у серпні, будучи в Сімферополі, назвав путіна «добрим президентом».

2014 року Кустуріца підтримав анексію Криму, назвавши її «органічним процесом».

2017 року потрапив до списку «Миротворця» за свідоме порушення державного кордону України; заперечення російської агресії; участь у легалізації анексії Криму та незаконну гастрольну діяльність на території півострова.

У березні 2022 року Кустуріца заявив, що вторгнення росії в Україну — це продовження натовських бомбардувань Югославії: