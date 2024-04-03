На українсько-польському кордоні тривають акції протесту, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n193993-polski-fermery-blokuut-ruh-vantajivok-po-troh-punktah-propusku-dpsu.html

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У Польщі фермери блокують рух вантажівок по трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

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Про це сьогодні, 3 квітня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Блокування останнього польські фермери поновили вчора, — розповів він.

Станом на ранок на цих трьох заблокованих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 400 вантажівок

Зазначається, що через «Ягодин» та «Рава-Руська», як і раніше, польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі — на цих напрямках в останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України.

Через «Угринів» вони зазначали, що пропускатимуть в бік Польщі по одній вантажівці на добу, — зазначив Демченко.

За словами речника, протестувальники через пункт пропуску «Ягодин» пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок — за минулий день таких було 60.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон — для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Демченко нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг». За цими напрямками зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються:

на напрямку «Краківця» — 700 вантажівок;

«Шегині» — 400.

Однак при такій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах, наголосив Демченко.

Джерело: «Укрінформ»