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Ракурс
Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Пожежа після вибухів виникла в промзоні російського Ростова (ФОТО, ВІДЕО)

3 кві 2024, 21:49
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Вибухи в промисловій зоні російського міста Ростов-на-Дону прогриміли в середу, 3 квітня.


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Про «бавовну» в Ростові повідомили місцеві жителі. Вони пролунали під час сильної пожежі у місті, яка спалахнула в районі зернового терміналу. Про це пишуть місцеві пабліки.

Тим часом російське Міністерство з надзвичайних ситуацій заявляє, що «загорівся ангар». Однак пожежа доволі сильна, бо дим видно з різних куточків Ростова. Заявляється, що площа загоряння клала 1 тис. кв. м, а в «ангарі» перебували резервуари з паливом та вантажівки. Традиційно про постраждалих та загиблих росіяни не повідомляють.

Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

Нагадаємо, 25 березня безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Після цього відбулося автоматичне відключення двох високовольтних ліній, а два енергоблоки з дев’яти припинили роботу.

Джерело: Ракурс


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