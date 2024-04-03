Пожежа в Ростові. Фото: місцеві пабліки

https://racurs.ua/ua/n194009-pojeja-pislya-vybuhiv-vynykla-v-promzoni-rosiyskogo-rostova-foto-video.html

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Вибухи в промисловій зоні російського міста Ростов-на-Дону прогриміли в середу, 3 квітня.

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Про «бавовну» в Ростові повідомили місцеві жителі. Вони пролунали під час сильної пожежі у місті, яка спалахнула в районі зернового терміналу. Про це пишуть місцеві пабліки.

Тим часом російське Міністерство з надзвичайних ситуацій заявляє, що «загорівся ангар». Однак пожежа доволі сильна, бо дим видно з різних куточків Ростова. Заявляється, що площа загоряння клала 1 тис. кв. м, а в «ангарі» перебували резервуари з паливом та вантажівки. Традиційно про постраждалих та загиблих росіяни не повідомляють.

Нагадаємо, 25 березня безпілотники атакували Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Після цього відбулося автоматичне відключення двох високовольтних ліній, а два енергоблоки з дев’яти припинили роботу.