У Польщі дітей-біженців з України зобов’яжуть ходити до місцевих шкіл

Дітей-біженців у Польщі зобов’яжуть ходити до шкіл, фото: «Кореспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n194033-u-polschi-ditey-bijenciv-z-ukrayiny-zobov-yajut-hodyty-do-miscevyh-shkil.html

Ракурс

У Польщі з вересня 2024 року буде запроваджене обов’язкове шкільне навчання для українських дітей, які перебувають у країні.

.

Очікується, що воно охопить до 60 тис. учнів. Про це заявила заступниця міністра освіти Польщі Йоанна Муха, повідомляє польське видання Onet.

За словами Мухи, відповідний законопроект готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

Вона зазначила, що 28 березня у Варшаві відбулися відповідні міжурядові консультації з українськими колегами.

Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося, — зазначила Муха. — Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі.

Вона також зазначила, що після розмови з українською стороною у Міносвіти Польщі переконалися, що кількість дітей, які перебувають у країні і не закінчують обов’язкове навчання в системі польської освіти, є нижчою, ніж вважалося.

Це число ближче до 50−60 тисяч, ніж ті великі цифри, які наводять громадські організації. В українців є своя статистика, я вважаю, що вона досить точна і достовірна, — зазначила Муха.

Джерело: Onet