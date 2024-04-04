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Єнс Столтенберг, фото: «Вікіпедія»

Два сценарії розвитку війни в Україні спрогнозував Столтенберг

4 кві 2024, 22:05
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні.


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Про це повідомляє видання LIGA.net.

Ситуація на полі бою дуже складна. Ми спостерігаємо натиск з боку російських військ на фронті. росія мобілізує більше військових, це з одного боку. А з іншого — ми спостерігаємо готовність рф пожертвувати людьми й військовим спорядженням. Це дуже серйозно. Тому ми говоримо про невідкладність мобілізації підтримки України з нашого боку, — наголосив він.

У цьому аспекті генсек НАТО бачить два сценарії:

  • з одного боку, союзники по Альянсу можуть надати більше допомоги, й Україна поверне собі більшу частину територій;
  • з іншого боку, цього може не відбутися й існує ризик того, що росія захопить більше територій України. І таким чином ситуація в Україні може стати більш небезпечною.

Столтенберг наголосив — для того, щоб досягти миру в Україні, необхідно забезпечити «потужні» збройні сили.

Ми впевнені, що Україна зможе досягти нових успіхів, ось чому ми повинні діяти більш енергійно для того, щоб забезпечити необхідну підтримку і створити цілу інфраструктуру в довгостроковому плані, — зазначив він.

Джерело: LIGA.net


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