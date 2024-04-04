Колишній помічник Зеленського прокоментував проросійські заяви свого брата

Сергій Шефір (ліворуч), Володимир Зеленський (по центру) та Борис Шефір, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n194046-kolyshniy-pomichnyk-zelenskogo-prokomentuvav-prorosiyski-zayavy-svogo-brata.html

Ракурс

Співзасновник «Кварталу 95» і колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір прокоментував проросійські заяви свого брата Бориса Шефіра, котрий в інтерв’ю «Радіо Свобода» розкритикував політику Зеленського, зокрема щодо російської мови, і заявив, що з росією «треба дружити».

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«Радіо Свобода» зазначає, що в заяві, яку PR-служба студії «Квартал 95» передала редакції, Сергій Шефір у відповідь заявив, що «категорично не згоден» із позицією свого брата.

Я категорично не згоден з позицією, яку заявив мій брат в інтерв’ю вашому виданню. Росія — країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни. Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг, — заявив Сергій Шефір.

Я народився у Кривому Розі, і, так склалося, що жив у російськомовному середовищі. Ця війна стала для мене поворотним моментом. Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру й історію. Та наш історичний вибір, куди нам йти. Йти тільки до Європейського союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає, — наголосив Сергій Шефір.

Я мав честь працювати в команді президента Зеленського, перебувати з ним в Україні всі ці роки після повномасштабного вторгнення і вірю, що наша країна переможе в цій війні. Буду робити все, що можу, для цієї перемоги, — додав він.

Раніше «Радіо Свобода» опублікувало інтерв’ю Бориса Шефіра, котрий нині мешкає у Німеччині. В інтерв’ю він розкритикував політику Зеленського і висловив думку, що Україні «потрібно знову дружити з росією».

Це було б прекрасно. Звісно-звісно, потрібно дружити знову. Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін — не вічний, він здохне — і прийдуть нормальні люди. І з ними завжди можна, — зазначив Борис Шефір. — Я сподіваюся, що в нас з Росією будуть прекрасні відносини, як тільки вони підлікуються від свого божевілля. Ми повинні обов’язково прийти і сказати: ні-ні, потрібно дружити.

Він додав, що «у нас війна з Путіним, а не з Росією» й також висловив невдоволення з приводу становища російської мови і культури в Україні:

Я люблю російську мову, російську культуру… Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. «Якби я був поруч (із Зеленським — ред.), я сказав би: давай це діло згортати і давай дружити. Але там зовсім інші установки.

Борис Шефір у минулому був бізнес-партнером Зеленського:

на початку 2000-х років він разом зі своїм братом Сергієм Шефіром і Володимиром Зеленським заснували «Студію Квартал-95». Він також був одним зі співаторів передвиборчої програми Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії 2019 року;

проте, на відміну від свого брата, який із травня 2019 року по 30 березня 2024 року був першим помічником президента, Борис Шефір не отримав ні офіційної посади на держслужбі, ні формально не долучався до політичних процесів в Україні;

при цьому він залишався в «кварталівському» бізнесі до кінця 2023 року, коли вийшов зі співзасновників ТОВ «Квартал-95», а його частка перейшла брату Сергію Шефіру;

хоча, відповідно до реєстру юридичних осіб, Борис Шефір досі залишається керівником іншої компанії групи — ТОВ «Студія Квартал-95», під час інтерв’ю «Радіо Свобода» він заявив, що фактично відійшов від справ.

Варто додати, що через публічні висловлювання Бориса Шефіра у Зеленського відхрещувалися від нього ще наприкінці травня 2019 року. Тоді він дав резонансне інтерв’ю виданню «Детектор медіа», у якому назвав володимира путіна «розумною людиною», з якою «можна ж домовитися», а також розкритикував квоти для української мови, запроваджені мовним законом.

Він висловив виключно власну думку. Ця думка не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента, — заявили тоді у прес-службі Зеленського.

Джерело: «Радіо Свобода»