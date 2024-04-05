ТЦК почне викликати чоловіків, які досягли 25 років. Фото:

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Територіальні центри комплектування почнуть викликати чоловіків віком від 25 років.

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У зв’язку з набранням чинності змін до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних. Про це 5 квітня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що ТЦК викликатиме громадян, які перебували на військовому обліку та досягли 25-річного віку, для уточнення облікових даних. Також ці військовозобов’язані будуть змушені проти медичний огляд та оформити необхідні військово-облікові документи.

Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов’язку із захисту Батьківщини, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку від 27 до 25 років. Того ж дня глава держави також підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Завдяки цьому Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах.