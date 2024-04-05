Росіяни повторними ударами знищують висококваліфікованих фахівців, які прибувають на місце злочинів рф

https://racurs.ua/ua/n194073-rosiyany-povtornymy-udaramy-znyschuut-vysokokvalifikovanyh-fahivciv-yaki-prybuvaut-na-misce.html

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росія використовує тактику «подвійного удару» (double tap), яку випробувала у громадянській війні в Сирії.

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Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на ДСНС, через подвійні удари російських військових протягом повномасштабного вторгнення рф в Україну загинув 91 рятувальник, поранені — 348.

Прийом, який часто використовують екстремістські організації з повторним ударом по місцю порятунку жертв, росія раніше застосувала в Одесі, пише BBC. Там 15 березня загинула 21 людина, понад 70 отримали поранення. Серед загиблих був працівник ДСНС і фельдшер швидкої допомоги. Вони ліквідували наслідки першого обстрілу, коли було завдано другого удару.

У звіті Syria Justice and Accountability Center (SJAC), американської правозахисної групи, говориться, що російський і сирійський уряди здійснили 58 атак подвійним ударом, спрямованих на житлові райони між 2013 і 2021 роками, нагадує Sky News.

«Суспільне» цитує Марка Гарласко, експерта правозахисної організації PAX та колишнього експерта Human Rights Watch:

Подвійний удар — це тип військового націлювання. Спочатку вражають військовий об'єкт, чи щось інше. Потім чекають на прибуття рятувальників і знову націлюються на цю ж територію. Ця стратегія спрямована на вбивство цивільних, тому вона є незаконною.

Він вважає:

Ймовірно, причина того, що росіяни здійснюють ці незаконні атаки, полягає в тому, що вони знищують висококваліфікованих фахівців. Хтось має медичний досвід, пройшов медичну підготовку. Потрібен деякий час, щоб досягти такого рівня знань і навичок. І тому замінити їх складно. Очевидно, росіяни націлюються на цих людей, щоб гарантувати, що Україні буде ще важче, поки війна триває.

Росія завдала по Харкову повторні удари по мирних жителях і цивільній інфраструктурі. У ніч проти четверга російські сили з Курської області атакували Харківщину 20 ударними дронами «Шахед», 11 з них вдалось збити, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ДСНС повідомляє, що внаслідок ворожого удару по житловому будинку під завалами був заблокований 67-річний чоловік.

Саме в той час, коли надзвичайники намагалися дістатися до нього, ворог завдав повторного удару, вбивши трьох рятувальників, — зазначено там й додано: рятувальників «цинічно вбила росія, прицільно, повторним ударом, коли вони рятували людей.

Аналогічний удар стався 5 квітня і по Запоріжжю.