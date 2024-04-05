Монструозний російський танк став здобиччю бійців Інгулецької бригади

https://racurs.ua/ua/n194076-monstruoznyy-rosiyskyy-tank-stav-zdobychchu-biyciv-inguleckoyi-brygady-foto-video.html

Ракурс

Монструозний російський танк став здобиччю воїнів 60-ї Інгулецької бригади.

.

Обвішаний системами радіоелектронної боротьби як новорічна ялинка Т-72Б3, який очолює колону ворожої бронетехніки, завдав чималого клопоту нашим пілотам, які втрачали FPV-дрони практично на всіх частотах.

Для завдання фатального удару став у пригоді український дрон літакового типу із системою донаведення. Саме він захопив ціль у приціл, пробився крізь перешкоди та всадив свій БК у танк супротивника.

Крім того, на Лиманському напрямку знищено чергову російську колону. Розвалили росіян іще на підступах до українських позицій.

Це спільна робота 95 ОДШБр, 60 Інгулецької бригади, 1 БрОП НГУ та бригади НГУ «Азов». Ворога знищували мінами, артилерією, ПТРК та FPV-дронами, у тому числі з донаведенням.

На цій же ділянці було знищено і два «Сонцепьоки» упродовж доби.