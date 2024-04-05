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Ракурс
В росармію завербували екс-нацгвардійця США, якого розшукують за розповсюдження дитячої порнографії

В росармію завербували екс-нацгвардійця США, якого розшукують за розповсюдження дитячої порнографії

5 кві 2024, 21:48
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До лав російської армії завербували колишнього службовця нацгвардії США, якого на батьківщині розшукують за розповсюдження порнографії.


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Низка Z-пабліків розповіли історію про бравого американського вояку «Віла», який «служив в армії США і воював в Афганістані».

В Україні, судячи з соцмережевих дописів, він уже міг взяти участь у штурмі Авдіївки, інформує видання The Guardian.

Журналісти встановили, що «Віл» — це колишній член міської ради міста Холіок (штат Массачусетс), якого звуть Вілмер Пуелло-Мота.

Він втік зі США 7 січня, за два дні до того, як мав постати перед судом за зберігання дитячої порнографії. Його також звинуватили у підробці документів. До росії американець прилетів через Стамбул і заховався аж у ханти-мансійську, де й підписав контракт з міноборони рф.

Російська пропаганда не згадує про минуле американця, натомість використовує його історію у власних цілях, пишучи, що він «служив у збройних силах США, але, усвідомивши, що насправді відбувається в Україні, кілька місяців тому пішов на війну добровольцем».

Джерело: Ракурс


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